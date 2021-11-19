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Rıza Çalımbay'ın, Başakşehir'e şansı tutmuyor

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Rıza Çalımbay'ın, Başakşehir'e şansı tutmuyor

Yarın Başakşehir'e konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, turuncu-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 7 farklı takımla çıktığı 25 maçta sadece 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Yarın Başakşehir'e konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, turuncu-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 7 farklı takımla çıktığı 25 maçta sadece 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 7 farklı takımın başında Başakşehir'e karşı mücadele etti.

Tecrübeli çalıştırıcı Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Başakşehir'e karşı oynadığı 25 resmi müsabakanım sadece 5'ini kazanabildi. Bu maçlarda turuncu-lacivertliler, Çalımbay'ın takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken, 11 maç ise beraberlikle sona erdi.

Ligde 13 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 18 puanla 9. basamakta olan Başakşehir'i mağlup edip, 3 puan almak istiyor. - SİVAS

Rıza Çalımbay'ın, Başakşehir'e şansı tutmuyor

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