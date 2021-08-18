Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 21. sınavı
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Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 21. sınavı

Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 21. sınavı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 21. sınavına çıkacak.

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 21. sınavına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 20 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korona virüse yakalandığı için kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay'ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 maçtan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 21.00'de Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek. - SİVAS

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Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 21. sınavı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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