Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 19. sınavı
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Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 19. sınavı

Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 19. sınavı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 19. sınavına çıkacak.

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 19. sınavına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 18 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korona virüse yakalandığından dolayı kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay'ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 maçtan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme rövanş maçında yarın saat 20.00'de Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile mücadele edecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 19. sınavı
Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 19. sınavı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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