Rıza Çalımbay'ın Ankara takımlarına şansı tutuyor
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Rıza Çalımbay'ın Ankara takımlarına şansı tutuyor

Rıza Çalımbay'ın Ankara takımlarına şansı tutuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen DG Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ankara takımlarına kaybetmeme serisini 16 karşılaşmaya çıkardı.

Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen DG Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ankara takımlarına kaybetmeme serisini 16 karşılaşmaya çıkardı.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Ankara takımlarına karşı oynadığı maçlardaki istatistiği dikkat çekiyor. Ankara takımlarına rakip olduğu son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, başarılı bir grafik ortaya çıkarttı. Deneyimli teknik adam Çalımbay, söz konusu maçlarda 10 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrılırken, 34 kez gol sevinci yaşadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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