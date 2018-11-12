Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayıran Atiker Konyaspor, İbreyi Aykut Kocaman'a Çevirdi
Sürpriz bir şekilde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Atiker Konyaspor'da rota eski hoca Aykut Kocaman'a döndü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 12. hafta sonunda sürpriz bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam kim olacak diye tartışmaları yaşanırken, yönetim kurulu takımı eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a emanet etme kararı aldı. Bilindiği üzere 2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor'a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı, ardından görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.
BAŞKAN, KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık seçimi sonrası görevinden ayrılan Kocaman, bir süre dinlenmeye çekilmişti. Konyaspor camiası, taraftarı ve futbolcuların çok sevdiği Aykut Kocaman, 1-2 gün içerisinde Konya'ya gelerek eski takımıyla yeni sözleşme imzalayacak. Öte yandan Konyaspor kulübü ikinci başkanı Selçuk Aksoy, geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.
(Fanatik)
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aykut kocaman alinmali fenerbahceyi ondan başkasi duzeltemezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU HOLLQNDALIYLA OLMAZ AYKUT HOCA GELSINNNN ARTIK YETERCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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acilen aykut gelmeli.fenereCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe Taraftarını Mutlu Edecek,,Tek Hoca:Aykut hocadır,,onu sadece bizanslılar sevmezler;)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Aman gitsin Konya ya monyaya kazayla fenere gelir melirCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır