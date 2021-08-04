SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruzGÜRCİSTAN, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Biz, hiçbir rakipten korkmuyoruz.

Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz

GÜRCİSTAN, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Biz, hiçbir rakipten korkmuyoruz. İşin ilk maçta biteceğini zannetmiyorum. Avantaj yakalamak için her şeyi zorlayacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Dinamo Batumi maçı öncesi futbolculardan Kayode ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İlk turu geçmelerinin kolay olmadığını belirten Çalımbay, "Petrocup, kolay bir rakip gibi görünüyordu ama çok iyi bir rakipti ama her iki maçı da kazanarak bitirdik. Şimdi oynayacağımız Dinamo Batumi takımı gerçekten çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Maçlarını da seyrettik, seyrettirdik. Gerçekten zor geçecek maçlarımız olacak. Ben işin ilk maçta biteceğini zannetmiyorum. Ne olursa olsun eşleşmenin neticesi Türkiye'de bitecek. Onun için de biz burada bir avantaj yakalamak için her şeyi zorlayacağız. Bizim tek sıkıntımız bu maça gelirken 7-8 tane eksik buraya geldik, o yüzden sıkıntımız var. Onun dışında biz hiçbir rakipten korkmuyoruz. Geçen sezon da yine Avrupa kupalarında çok iyi takımlarla oynadık, gayet başarılı sonuçlar aldık. İyi bir şekilde de bitirdik. Ben takımıma güveniyorum. Zor bir maç olsa bile bunun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip bir takımız. Eksiklerimiz olsa da eksiklerimizi aratmayacak arkadaşlara sahibiz. Buradaki en güzel şey Gürcistan bizim için komşu ülke gibi, çok seviyoruz burayı. Onun için dostça, kardeşçe güzel bir maç olmasını ve hak edenin de kazanmasını istiyoruz. Dediğim gibi maç burada bitmeyecek, ikinci maçta her şey belli olacak. Biz her zaman deplasmanda da içeride de galibiyet için oynadık. Burada da yine aynı şekilde oynayacağız" diye konuştu.

"İNSANLAR DUYARLILIK GÖSTERİYOR"

Türkiye'de üzüldükleri şeylerin de olduğunu belirten Çalımbay, "Takım olarak konuştuğumuz şeylerden bir tanesi yangınlar. Takım olarak etkilendiğimiz şeylerden bir tanesi. İnşallah en kısa sürede söndürülür. İnsanlar duyarlılık gösteriyor. Buz bu duyarlılığı biraz çoğaltabilirsek, ülkemize biraz sahip çıkabilirsek, şu anda yanan yerleri söndürmek için ne gerekiyorsa onları yapabilirsek en güzel şeylerden bir tanesini yapmış olacağız. Futbola dönersek buradan çok iyi bir şekilde dönmek için ne gerekiyorsa, mücadeleyse mücadele, golse gol ne gerekiyorsa her şeyi yapmak için takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

"MAÇ TEMPOSU OLMAYAN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Eksik oyuncuları olsa da kadroda yer alan oyuncuların elinden geleni yapacağına inandığını söyleyen Çalımbay, "Bizim kadro olarak sıkıntımız yok ama eksikler de aramızda olsa mutlu olurduk. Özellikle deplasmanda başarılı olmak için onların olması avantaj olurdu ama maalesef eksiğiz. Ama yine de diğer arkadaşlarımız elinden geleni yapacaktır, onlara güveniyoruz. Rakip Gürcistan liginde 21'inci maçını onuyor. Biz daha başlamadık. Maç temposu henüz olmayan arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.

KAYODE: KAZANMAYA GELDİK

Sivassporlu Olarenwaju Kayode ise, "Bu maç için çok iyi hazırlandık, işimizi yapmaya geldik buraya açıkçası. Hocamızla beraber çok güzel antrenmanlar geçirdik. Hocamızın talimatları belli ve bunları uygulamak için buraya, maçı kazanmaya geldik" dedi.

SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Help Turkey' kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
'Sopalı şifacı' kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum
"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum
'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 18:04:32. #1.16#

title