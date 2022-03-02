Rıza Çalımbay: "Hedefimiz finale kalmak" - Haberler

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Rıza Çalımbay: "Hedefimiz finale kalmak"

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Sarzep - Spor
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- Rıza Çalımbay: "Hedefimiz finale kalmak" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bu maçın telafisi yoktu" "Attığımız gol muhteşemdi" Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Attığımız gol de muhteşem bir goldü.

- Rıza Çalımbay : "Hedefimiz finale kalmak"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay :

"Bu maçın telafisi yoktu"

"Attığımız gol muhteşemdi"

SİVAS - Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Attığımız gol de muhteşem bir goldü. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi hedefimiz kalan maçı kazanıp finale kalmak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük'ü konuk eden ve sahadan 1-0 ayrılarak bir üst tura çıkan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Kupada iki senedir biz Avrupa'ya gidiyoruz. Bu sene hedeflerimizden birisiydi Avrupa. Maalesef ligde istediğimiz gibi gitmedik. Avrupa'ya gitmenin en kısa yollarından bir tanesi bu. Bu maçı mutlaka geçmemiz gerekiyordu. Bunun bir sıkıntısı vardı. Hem iyi bir takıma karşı oynuyorduk hem de ligde en çok oynadığımız bir takıma karşı oynuyorduk. Çok kaliteli futbolcuları da var, bu nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü tek maç ve telafisi de yok. Ona göre akıllı bir şekilde oynadık. Zaman zaman defansta karşıladık zaman zaman önde bastık. Gerçekten herkes çok iyi mücadele etti. Çok iyi konsantre olduk. Gol pozisyonlarımız da vardı. Kazanan biz olduk. Attığımız gol de muhteşem bir goldü. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi hedefimiz kalan maçı kazanıp finale kalmak" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Hedefimiz finale kalmak

Rıza Çalımbay: Hedefimiz finale kalmak

Rıza Çalımbay: Hedefimiz finale kalmak

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Güncel, Haberler

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