Rıza Çalımbay, Hatayspor maçını locadan takip etti - Haberler Spor
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Rıza Çalımbay, Hatayspor maçını locadan takip etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rıza Çalımbay, Hatayspor maçını locadan takip etti

DG Sivasspor'da cezalı olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Hatayspor karşılaşmasını locadan takip etti.

DG Sivasspor'da cezalı olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Hatayspor karşılaşmasını locadan takip etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında oynanan Hatayspor maçını sarı kart cezası nedeniyle locadan takip etti. Rıza Çalımbay'a Yardımcı Antrenör Servet Çetin eşlik etti. Çalımbay'ın yokluğunda kırmızı-beyazlı takımın başında Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak görev yaptı. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Hatayspor maçını locadan takip etti

Rıza Çalımbay, Hatayspor maçını locadan takip etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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