Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması

12.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:22

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem yönetimlerine tepki göstererek, "Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem yönetimlerine tepki göstererek, "Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor." ifadesini kullandı.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin maçlarında hakemlerin çok fazla hata yaptığını öne sürdü.

Süper Lig'e istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Sakatlarımızın artmasından dolayı bayağı sıkıldık. Maçlara istediğimiz kadro ile çıkamadık. Mutlaka aksilikler oldu ama yine de iyi gitmeye çalışıyoruz. Avrupa kupalarında da ilk galibiyetimizi aldık. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyorum. Üç maçımız kaldı, hepsi de final niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Süper Lig maçlarında şanssızlıklar yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Oynadığımız oyunun karşılığını bir türlü alamadık. Bu arayı çok iyi değerlendirip ligde de çok başarılı olacağız. Avrupa kuplarındaki tempo durduğu zaman daha iyi olacağız. İki günde bir maç yapıyoruz, böyle sıkıntılı süreçler yaşayacağız. İnşallah bunları da iyi şekilde bitireceğiz."

"En büyük rakibimiz hakemdi"

Çalımbay, ligin 8. haftasında sahalarında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada hakem hatalarına maruz kaldıklarını savunarak, şunları ifade etti:

"Pozisyonlar bulduk, penaltı kazandık. Özellikle son yarım saat çok iyi oynadık, tamamen oyunun kontrolünü aldık. Goller kaçırdık, maalesef o maçta en büyük rakibimiz hakemdi. Bize göre en az 2 penaltı daha vardı. Bütün kamuoyu da bunu kabul etti. Hakem arkadaşımız çekindi, cesaretli bir şekilde maçı yönetemedi. Biraz daha cesaretli olması gerekiyordu. Süper Lig hakemi ise biraz daha cesaretli olup ne gerekiyorsa onu vermeliydi. Bize de Galatasaray'a da. Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor. Hep söylüyorum, biz hiçbir zaman hakem hatasından maç kazanmadık ama hakem hatalarından çok fazla puan kaybettik. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor, hakemlerin yaptığı hataları söylüyorum. Bu hatalarla takımlardan dolayı, taraftarların, yöneticilerin canı yanıyor. Demir Grup Sivasspor'a çok yanlış yapıyorlar."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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