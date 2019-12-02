Rıza Çalımbay: Güzel bir ortam yakaladık

02.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:13

Süper Lig'in 13. haftasında DG Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maç sonu konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir özverili disiplin içindeyiz. Takım arkadaşlarımız. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Herkes çok iyi oynuyor" dedi.