Rıza Çalımbay: ''Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz''
21.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:16
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Kaynak: Dugout