Rıza Çalımbay: ''Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz''

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.