Rıza Çalımbay: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rıza Çalımbay: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"

13.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:49

- Rıza Çalımbay: "Galibiyete ihtiyacımız vardı" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Mükemmel mücadele ettik" "İyi bir galibiyet aldık" 1-0'lık Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık.

- Rıza Çalımbay: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay:

"Mükemmel mücadele ettik"

"İyi bir galibiyet aldık"

SİVAS - 1-0'lık Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık. Buna çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile gerçekten güzel bir maç oynadık. Ondan önceki maçlarımızda gayet iyi geçiyordu. Oynadığımız oyunu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Bu maç bizim için her açıdan çok önemliydi. Mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. İyi bir kadroya sahip bir takım, bu nedenle zor bir maç olacağını biliyorduk. Maç başlar başlamaz ve sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. İyi fırsatlar yakaladık birini değerlendirebildik. İkinci yarı Karagümrük iyi oynadı. Bizde ona göre kontra atağı düşündük ama maalesef son pasları değerlendiremedik. Onları değerlendirebilseydik kolay bir galibiyet olabilirdi. Ama çok zorlandık. İyi bir galibiyet aldık. Buna çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: 'Galibiyete ihtiyacımız vardı'
Rıza Çalımbay: 'Galibiyete ihtiyacımız vardı'
Rıza Çalımbay: 'Galibiyete ihtiyacımız vardı'
Rıza Çalımbay: 'Galibiyete ihtiyacımız vardı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Mustafa Er Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay: "Galibiyete ihtiyacımız vardı" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:55:18. #1.14#
title