HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçında galip ayrılmamız gerekiyor.

Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor
10.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:16

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçında galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz dedi.

Demir Grup Sivassapor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 32'nci haftasında deplasmanda oynacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü kendi sahalarında oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, en üstün ve en baskılı oynadıkları maçlardan biri olduğunu söyledi. Beklemedikleri bir anda gol yediklerini ifade eden Çalımbay, çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi. Ligdeki en zor maçların küme düşmeme mücadelesi gösteren takımlarla olduğunu söyleyen Çalımbay, Herkesin favori dediği maçlar değişik şekilde bitebiliyor. Onun için maalesef maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde oynayamadık ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlara girdik. Daha agresif, daha oyunun içinde olan takım olmamız gerekiyor. Bugüne kadar tam 11 ile maçlara çıkamadık. Mutlaka birinde bir şey çıkıyor. Şuanda 3-4 arkadaşımızı MR'a gönderdik. O yüzden sıkıntılı bir süreç, dikkat etmek gerekiyor. Şansta yardım etmedi. Son iki maçımızda iki tane gol attık ikisi de VAR'dan döndü. Öyle şansızlıklar da yaşadık. Şimdi kalan 3 maç var. Şuanda baktığımızda üçüncüyüz. Her şeyde bize bağlı iyi bir yerde bitirmek için dedi.

İSTANBUL'A GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZPazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Çalımbay, Fenerbahçe maçı onlar için de önemli bir maç. Onlar da yaklaşmak ve potaya girmek istiyor. Onun için bizim bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz. Ligde zaten sıradan takım kalmadı her maç zor. Fenerbahçe maçında bütün arkadaşların artık kendisini vermesi gerekiyor. İyi konsantre olmaları, maçı yaşaması ve maçtan kopmaması gerekiyor. Bunların hepsini her maç söylüyoruz arkadaşlara ama bazen istediklerimiz olmuyor tabi. Bu maçta her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu maç bizim için belki de bu sezonun en önemli maçı. İnşallah futbolcularımız da farkındadır diye konuştu. İDEAL 11'İMİZLE SAHAYA ÇIKAMADIKSezon boyunca çok fazla sakatlık yaşandığını belirten Çalımbay, Oyuncularda bir bıkkınlık ve bezginlik var. Mesela İstanbul'a gidiyoruz. 1 gün izin istiyorlar mecburen veriyoruz. Normalde izin vermememiz gerekiyor ama artık bunaldılar. Neredeyse 4 aydan beri ne tesisten ne evlerinden çıkıyorlar. Bir tek bizim takım değil, bütün takımlar öyle. Baya sıkıntılı bir süreç. Oyunculara da kızamıyorsunuz ama ben takımımla yine de gurur duyuyorum. Biz kimsenin beklemediği şeyleri yaptık. Bizim kadromuz öyle geniş bir kadro değil. Bizden 2-3 tane oyuncu sakatlandığında çok etkileniyoruz. Örneğin Hakan Arslan'ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi. Elimizdeki imkanlarla buraya kadar çok iyi bir şekilde geldik dedi.MUHTEŞEM TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sezon boyu başarılı bir grafik çizdiklerini söyleyen Çalımbay, Biz kendi sahamızda hiç maç kaybetmiyorduk bu sürece kadar. Bundaki en büyük etken tabii taraftardı. Taraftarsız oynamak hakikaten bizim için çok dezavantaj oldu. Gerçekten onların desteği muhteşemdi. Şimdi biz onlarla buluşamıyoruz, göremiyoruz. Onlar da bize destek veremiyorlar ama yapacak bir şey yok. İstanbul'da, Kasımpaşa maçında otele kadar geldiler, çok güzel de destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiysek, başarılı bir grafik yakaladıysak en büyük pay sahiplerinden bir tanesi muhteşem taraftarımızdı. Son maçlarımızı seyircili oynanacak denmişti ama oynanması biraz zor galiba. Eğer taraftarlı oynanmasa da biz sezonun sonuna yaklaştığımız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye...
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz Güncel
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt Güncel
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi Güncel
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Davran Demet Akbağ Mabel Matiz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Temmuz Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 22:19:43. #1.15#
title