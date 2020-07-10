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Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe maçında galip ayrılmamız gerekiyor.

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor
10.07.2020 19:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:44

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe maçında galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz" dedi.

Demir Grup Sivassapor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 32'nci haftasında deplasmanda oynacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü kendi sahalarında oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, en üstün ve en baskılı oynadıkları maçlardan biri olduğunu söyledi. Beklemedikleri bir anda gol yediklerini ifade eden Çalımbay, çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi. Ligdeki en zor maçların küme düşmeme mücadelesi gösteren takımlarla olduğunu söyleyen Çalımbay, "Herkesin favori dediği maçlar değişik şekilde bitebiliyor. Onun için maalesef maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde oynayamadık ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlara girdik. Daha agresif, daha oyunun içinde olan takım olmamız gerekiyor. Bugüne kadar tam 11 ile maçlara çıkamadık. Mutlaka birinde bir şey çıkıyor. Şuanda 3-4 arkadaşımızı MR'a gönderdik. O yüzden sıkıntılı bir süreç, dikkat etmek gerekiyor. Şansta yardım etmedi. Son iki maçımızda iki tane gol attık ikisi de VAR'dan döndü. Öyle şansızlıklar da yaşadık. Şimdi kalan 3 maç var. Şuanda baktığımızda üçüncüyüz. Her şeyde bize bağlı iyi bir yerde bitirmek için" dedi.

"İSTANBUL'A GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ"Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Çalımbay, "Fenerbahçe maçı onlar için de önemli bir maç. Onlar da yaklaşmak ve potaya girmek istiyor. Onun için bizim bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz. Ligde zaten sıradan takım kalmadı her maç zor. Fenerbahçe maçında bütün arkadaşların artık kendisini vermesi gerekiyor. İyi konsantre olmaları, maçı yaşaması ve maçtan kopmaması gerekiyor. Bunların hepsini her maç söylüyoruz arkadaşlara ama bazen istediklerimiz olmuyor tabi. Bu maçta her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu maç bizim için belki de bu sezonun en önemli maçı. İnşallah futbolcularımız da farkındadır" diye konuştu. "İDEAL 11'İMİZLE SAHAYA ÇIKAMADIK"Sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşandığını belirten Çalımbay, "Oyuncularda bir bıkkınlık ve bezginlik var. Mesela İstanbul'a gidiyoruz. 1 gün izin istiyorlar mecburen veriyoruz. Normalde izin vermememiz gerekiyor ama artık bunaldılar. Neredeyse 4 aydan beri ne tesisten ne evlerinden çıkıyorlar. Bir tek bizim takım değil, bütün takımlar öyle. Baya sıkıntılı bir süreç. Oyunculara da kızamıyorsunuz ama ben takımımla yine de gurur duyuyorum. Biz kimsenin beklemediği şeyleri yaptık. Bizim kadromuz öyle geniş bir kadro değil. Bizden 2-3 tane oyuncu sakatlandığında çok etkileniyoruz. Örneğin Hakan Arslan'ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi. Elimizdeki imkanlarla buraya kadar çok iyi bir şekilde geldik" dedi."MUHTEŞEM TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sezon boyu başarılı bir grafik çizdiklerini söyleyen Çalımbay, "Biz kendi sahamızda hiç maç kaybetmiyorduk bu sürece kadar. Bundaki en büyük etken tabii taraftardı. Taraftarsız oynamak hakikaten bizim için çok dezavantaj oldu. Gerçekten onların desteği muhteşemdi. Şimdi biz onlarla buluşamıyoruz, göremiyoruz. Onlar da bize destek veremiyorlar ama yapacak bir şey yok. İstanbul'da, Kasımpaşa maçında otele kadar geldiler, çok güzel de destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiysek, başarılı bir grafik yakaladıysak en büyük pay sahiplerinden bir tanesi muhteşem taraftarımızdı. Son maçlarımızı seyircili oynanacak denmişti ama oynanması biraz zor galiba. Eğer taraftarlı oynanmasa da biz sezonun sonuna yaklaştığımız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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