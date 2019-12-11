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Rıza Çalımbay Fenerbahçe Maçı Öncesi Konuştu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçı kolay değil, üç ihtimalli bir maç. Fenerbahçe içinde bizim içinde çok önemli bir maç. Biz buralara çok kritik maçları geçip geldik. Onun için oyunumuzun üzerine koyup elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

11.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçı kolay değil, üç ihtimalli bir maç. Fenerbahçe içinde bizim içinde çok önemli bir maç. Biz buralara çok kritik maçları geçip geldik. Onun için oyunumuzun üzerine koyup elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Kaynak: Dugout

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