Rıza Çalımbay: "Erzurum'a galibiyet için gideceğiz" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir takım olduklarını belirterek, hafta sonu oynanacak olan Erzurum maçına galibiyet için gideceklerini söyledi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir takım olduklarını belirterek, hafta sonu oynanacak olan Erzurum maçına galibiyet için gideceklerini söyledi.

Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta evlerinde oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, ilk hafta maçlarının her zaman zor geçtiğini ve sürprizlere açık olduğunu söyledi. Alanyaspor karşısında istedikleri gibi oynayamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Zaman zaman da iyi oynadık. Pozisyonlarımız da vardı. Beklemediğimiz anda goller yedik. İkinci yarı toparlandık ve gayet iyi oynamaya başladık. Pozisyonlar da bulduk ancak atamadık. Ben takımıma inanıyorum. İyi bir takımımız var. İyi futbolculardan kurulu. Bize zaman lazım. Önümüzdeki 2 maçı çok iyi bitirirsek ve arayı da çok iyi değerlendirirsek istediğimiz duruma geleceğiz" diye konuştu.

"Erzurum'a galibiyet için gideceğiz"

Ligde hafta sonu deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da değerlendiren deneyimli teknik adam, Erzurum'a galibiyet için gideceklerini söyledi. Erzurumspor'un ilk maçını kazanarak moral kazandığını kaydeden Çalımbay, "Bizim de iyi bir duruma gelmemiz için puana çok ihtiyacımız var. Oradan iyi bir neticeyle dönmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız her şeyin farkında. 1 saat süren bir toplantı yaptık. Bundan sonra herkes daha iyisini yapacaktır. Ben takımıma çok güveniyorum. Geçen seneden daha alternatifli bir takım kurduk ama uyum açısından zaman lazım. O zaman dolana kadar da iyi gitmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Fayçal Fajr hazır"

Rıza Çalımbay, yeni transfer Fayçal Fajr'ın hazır olduğunu da belirterek, "Bütün gayemiz kamp döneminde almaktı ama olmadı. Lig başladıktan sonra aramıza katıldı. Hazır durumda geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da onunla başlayabiliriz" dedi.

"Taraftar bizim için çok büyük güçtü"

Son olarak taraftara seslenen Çalımbay, "Onlar varken, bizim sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Taraftar bizim için çok büyük güçtü. Alanyaspor maçında onlar olsa çok farklı olabilirdi. Taraftarlarımız sahamızda hiç mağlubiyetimizi görmedi. Onlar bizim için çok büyük güç. Biz hem ligde hem de Avrupa'da çok iyi bir Sivasspor'u izletmek istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA