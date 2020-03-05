Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

05.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:06

"Onlar hakkında negatif şeyler düşünmek benim aklımın ucundan dahi geçmez"

"Maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor"

"İlk yarıdaki maçta çok iyi oynamıştık""Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"Hüsnü Ümit AVCI - Mert Taha VAROL/ SİVAS , - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç 'ın Galatasaray'la anlaştıkları yönünde çıkan haberlere, "Maç öncesi bu tip haberlerin çıkması iyi bir şey değil. Zaten sezon başından bu zamana kadar sürekli bir şekilde ikisi de gündemde. Birçok takımla adları anılıyor. Bunların hepsi bir söylenti" dedi.Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, ligin 25'inci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı."MAÇI EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"Antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak Galatasaray maçına iyi hazırlıklarını söyleyen Çalımbay, "Çalışmalarımızda son durum gayet iyi. Şu anda eksiğimiz de fazla yok. Sadece Ali Şaşal'ın durumu var. Onun dışında fazla büyük sakatlıklarımız yok. Uğur da bugün antrenmana çıkıyor ve tam kadro olarak hazırız. Bizim için tabi ki çok önemli bir maç. Hepimiz, yukarıya oynayan tüm takımlar telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için kendi sahamızda oynayacağımız maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tabi ki Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Şu anda da çok iyi bir çıkış yakaladılar. Hepsinin farkındayız ama bizde iyiyiz. Bir ay önce kadro çıkarmakta zorlanan bir takımdık. Şu anda bir aradayız. Tek amacımız bu maçımızı da iyi bir şekilde bitirmek" diye konuştu."ONLAR HAKKINDA NEGATİF ŞEYLER DÜŞÜNMEK BENİM AKLIMIN UCUNDAN DAHİ GEÇMEZ"Son günlerde bazı basın organlarında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberleri de değerlendiren Çalımbay, "Bu tip haberler çıkar. Ama maç öncesi bu tip haberlerin çıkması iyi bir şey değil. Tabi ki bu Galatasaray kulübünden kaynaklanan bir şey değil. Bu hem Galatasaray kulübüne hem de futbolcu arkadaşlarımıza zarar verir. Ama biz her şeyin farkındayız. Devamlı sürekli bir şekilde konuşuyoruz. Ben ikisinin de görev aldığı taktirde çok iyi oynayacaklarına inanıyorum. Onlar içinde kariyerleri içinde, kendileri içinde çok önemli bir maç. Bu maç Sivas için de önemli bir maç. Onlar hakkında negatif şeyler düşünmek benim aklımın ucundan dahi geçmez. Bence doğru bir şey değil. Zaten sezon başından bu zamana kadar sürekli bir şekilde ikisi de gündemde. Birçok takımla adları anılıyor. Bunların hepsi söylenti. Ben üzerinde durmuyorum. Tek üzerinde durduğum şey bizim burada, taraftarlarla bütünleşip, bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek" şeklinde konuştu. "TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"Hafta sonunda oynanacak önemli maç öncesinde taraftara da seslenen Çalımbay, "Biz taraftarımızdan zaten çok memnunuz. Hem kendi sahamızda hem de deplasmanda bizi sonuna kadar destekliyorlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."İLK YARIDAKİ MAÇTA ÇOK İYİ OYNAMIŞTIK"Ligin ilk yarısındaki deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçında şansız bir şekilde yenildiklerini söyleyen Çalımbay sözlerini şöyle noktaladı: "Maçın 45 dakikasından fazlasını 10 kişi oynadık. Ama çok iyi oynadık. Özellikle maçın sonlarına doğru çok daha iyi oynadık. Son dakikada bir gol kaçırdık. Şimdi bu maçın rövanşını oynayacağız. Bizim tek düşüncemiz buradan çok iyi bir şekilde ayrılmak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Antrenmandan görüntüler

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Kaynak: DHA