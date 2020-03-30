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Rıza Çalımbay, Antalya, Sivas, Spor

Rıza Çalımbay'dan ligleri bitirmek için ilginç öneri!

Rıza Çalımbay, süreci ve liglerin tamamlanmasıyla ilgili olarak senaryolarını değerlendirdi.

30.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:21
Rıza Çalımbay'dan ligleri bitirmek için ilginç öneri!

Rıza Çalımbay, süreci ve liglerin tamamlanmasıyla ilgili olarak senaryolarını değerlendirdi. Deneyimli teknik adamdan flaş bir öneri geldi. Antalya şehrinin her yıl spor turizminde dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğuna vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'in tamamlanması için farklı senaryolar masaya yatırılıyor. Sürecin gidişatına göre belirleyici olacak bir durum var önümüzde. Ancak benim bu konudaki kişisel fikrim; yine altını çiziyorum gidişata göre bakılarak Mayıs 15'ten sonra takımların Antalya'da toplanması. Orada izole ve sağlıklı bir futbol ortamı kurabiliriz. Antalya fiziksel açıdan bu imkanlara sahip. Takımlar hem hazırlık süreçlerini geçirir hem de çarşamba pazar olmak üzere sıkışık takvimle birlikte lig orada rahatça oynanabilir" dedi.

'Seyircili oynatamazsın'

Bu sezonun artık seyircili bir şekilde oynanma şansının kalmadığının altını çizen Rıza Çalımbay, "En azından orada oynanacak maçları bütün insanlar televizyondan izleyebilir. Böylelikle seyahat sıkıntısı da ortadan kaldırılmış olabilir. Şu süreçte açıkçası bana en mantıklı gelen senaryo bu oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Sivas'ta tek başına

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglere ara verilmesinin ardından yaşadığı şehir olan İstanbul'a dönüş yapmadı. Bu süreçte tek başına Sivas'ta kalmayı tercih eden deneyimli teknik adam, kendisini eve kapattı. Bu süreçte yalnızca sabahları çok erken kalkıp yürüyüşe çıktığını dile getiren başarılı hoca, "Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği konuşuluyordu. Ben de bu yüzden Sivas'ta kalmayı tercih ettim. Bir yardımcım da benle beraber kaldı ama ayrı evlerde yaşıyoruz tabii... Tek başımayım, sabahları erkenden yürüyüş yapıyorum. Buralar çok sakin zaten, İstanbul gibi değil. Sonrasında ise bütün gün evdeyim. Film izleyip, bol bol kitaplar okuyarak geçiriyoruz bu süreci. Evde oturmaya alışkın değiliz, bu yüzden süreç biraz zor geliyor ama ülke olarak bu illetin üstesinden gelene kadar böyle olmak zorunda" sözlerini sarf etti.

'Şampiyonluk konuşulmaz'

"Bizim için zor bir süreç elbette ama şu an bunları konuşmak doğru değil. Hep beraber hayatta futboldan daha değerli şeyler olduğunu anlamamız gerekiyor. O yüzden şampiyonluk vs. gibi şeyler düşünebilecek durumda değiliz. Tek düşüncemiz kimsenin en ufak bir zarar görmeden bu sürecin sona ermesi. Hep beraber çok dikkatli olmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Yetkililerin uyarılarını mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Herkesin mümkün olduğunca kendisini izole etmesi şart."

"Sürecin en önemli kısmı psikolojik"

Tesiste güvenlik görevlisi dışında tüm personele izin verdiklerini ifade eden Çalımbay, futbolcularla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Takımla sürekli iletişim halindeyiz. Psikolojik olarak herkes için olduğu gibi bizim içinde sıkıntılı bir dönem. Ancak teknik adam olarak biz her zaman dik durmak zorundayız. Oyuncularımıza moral veriyorum ve sürekli onlarla görüşüyorum. Futbolcuların büyük kısmı Sivas'ta. Biz tesis açısından şanslıyız. Çünkü sürecin daha en başından gerekli önlemleri aldık. Son derece izole bir ortamımız var. Bu yüzden oyuncular gelip bireysel idmanlarını burada yapabiliyorlar. Ancak duşlarını evde alıyorlar, eşyalarını kendileri götürüp getiriyorlar. Birer, ikişer sosyal mesafeyi koruyup çalışıyorlar ama son derece hassas ve dikkatli şekilde buna müsaade ediyoruz" diye konuştu. (Fanatik)

Kaynak: Hürriyet

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