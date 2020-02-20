Rıza Çalımbay'dan 'kupa' itirafı!
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Lige renk kattık. Mükemmel işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 42 puanla 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Lige renk kattık. Mükemmel işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 42 puanla 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Dugout
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