Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi

27.08.2019 21:50

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda 2-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçında, hakem Fırat Aydınus'un lehlerine olan penaltı pozisyonunda bilerek Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurmadığını ileri sürdü.

Ligin 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahalarında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Çalımbay kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, geride kalan hafta Çaykur Rizespor mücadelesine iyi başlamadıklarını belirterek, "Havanın nemli olması, sahanın iyi olmaması oyunumuzu bozdu ama yine de ne olursa olsun oradan iyi şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Yaptığımız penaltıya sebep olmamamız gerekiyordu. Profesyonel bir oyuncunun ona dikkat etmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Hiçbir pozisyon yokken penaltı pozisyonunun oluştuğunu aktaran Çalımbay, ikinci golde de büyük hata yaptıkları için golün yendiğini belirtti.

Müsabakada 2-0 geri düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını, her türlü riski aldıklarını anlatan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Benim affetmeyeceğim şeylerden bir tanesi hakem arkadaşımızın yaptığı hata. Direkt koluna gelen bir şeyi eğer görmüyorsa yazık. Gideceksin, bakacaksın. VAR sistemi konulmuş oraya. Gitmedi, televizyonda da gördük. Top direkt koluna geliyor, onu hakemin görüp vermesi gerekiyor veya gidip orada bir daha bakması gerekiyor. Bilerek gitmediğine inanıyorum, çünkü onun gibi üst düzey bir hakemin bunu görmesi lazım. Kenardan o kadar veryansın ediyoruz, futbolcularımız isyan ediyor. Git bir bak ne kaybedeceksin, bir dakikanı alır. Bu bize de olabilir, Rizespor'a da olabilir. Orada neden öyle yaptı bilmiyorum. Ama şu pozisyonu büyük takımlardan bir tanesine yapsın göreyim. Yapabiliyorsa göreyim. Direkt koluna gelen topu vermesin bak ne oluyor. Sivasspor olduğu için veya Anadolu'da herhangi bir takım olduğu için bir kere gösterirler çeker giderler, üstünde dahi durmazlar. Onun için o maçta üzüldüğüm olay o oldu. Maçı hak edecek, kazanacak bir futbolu 60. dakikaya kadar oynamadık ama ondan sonra oynadık. Futbolun içinde bunlar da oluyor. Puan kaybettik ama bana göre lig başlamadı, bundan sonra başlayacak."

Takımına yürekten inandığını, güvendiğini belirten Çalımbay, Gazişehir Gaziantep müsabakasıyla ilgili, "Çok güzel şeyler mutlaka yapacağız. Rizespor maçını unutacağız ama unutmayacağımız tek şey yaptığımız hatalar. Bunlar da belki bize bundan sonraki maçlarda bir sürü maç kazandıracak. İnşallah sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Çalımbay, yönetimin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kadrolarına bir yabancı oyuncuyu katmak istediklerini ifade eden Çalımbay, "Olursa çok iyi bir oyuncuyu almak isteriz. Gerçekten ihtiyacımız da var. Uğraşıyorlar, inşallah transfer bitmeden bunu hallederiz." şeklinde konuştu.

Geçen sezon kiralık olarak kırmızı-beyazlı formayı giyen Fousseni Diabate ile ilgilenip ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Çalımbay, Malili oyuncunun yanı sıra listelerinde başka futbolcuların da bulunduğunu dile getirdi.

Hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Kaynak: AA