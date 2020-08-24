Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, 1 futbolcusunun korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, 1 futbolcusunun korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS Kaynak: İHA