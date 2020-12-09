Rıza Çalımbay'dan Başakşehir'e destek
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Rıza Çalımbay'dan Başakşehir'e destek

09.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:30
Rıza Çalımbay'dan Başakşehir'e destek

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya, Paris Saint-Germain maçının 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemlerle ilgili destek paylaşımında bulundu.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya, Paris Saint-Germain maçının 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemlerle ilgili destek paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Bu olayın ardından Başakşehir'e her yerden destekler gelirken, bir destek mesajı da Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay paylaştı. Çalımbay, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün gece yaşanan olayı şiddetle kınıyorum. No to racism! Respect!" yazdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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