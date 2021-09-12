Rıza Çalımbay: Çekişmeli bir maç oldu

"Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi"

"Milli takımda görev verilirse seve seve gideriz"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir maç oldu. İki takım da iyi başladı, çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik ofansif olarak daha da artmamız gerekiyordu maalesef yapamadık" dedi.

Takımlara yapılan transferler hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mükemmel transferleri var. Son zamanlarda bu kadar yoğun ve pahalı transferler yapıldığını görüyorum. 4 büyükleri kıyaslayıp, bunlarla yarışa girmek büyük başarıdır. Onların 1 oyuncusuyla biz bir takımı kuruyoruz. Transferi yaparken bonservisi olmayan oyuncuları seçiyoruz. Olanını da çok iyi seçerek ucuza alıyoruz. Onları hedefleri farklı bizim farklı. Daha alternatif bir kadro kurma şansımız yok onlar gibi ama biz de daha çok çalışıyoruz. Kulüpteki dengeleri bozmayacak oyuncuları alıyoruz. Biz istediğimiz oyuncuyu değil paramızın yeteceği oyuncuları alıyoruz. Yoktan var etmek daha güzel" ifadelerini kullandı.