Rıza Çalımbay: "Bütün hedefimiz bu gruptan çıkmak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Çalımbay: "Bütün hedefimiz bu gruptan çıkmak"

Rıza Çalımbay: 'Bütün hedefimiz bu gruptan çıkmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, rakiplerinin belli olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi'yle ilgili olarak, "Bütün hedefimiz bizim bu gruptan çıkmak.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, rakiplerinin belli olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi'yle ilgili olarak, "Bütün hedefimiz bizim bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor" dedi.

Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon ve UEFA Avrupa Konferans Ligi hazırlıklarını Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde ilk kamp döneminin sonuna gelen Sivassspor'un hocası Çalımbay, "Mükemmel geçti. Çok iyi çalışmalar yaptık. Antrenmanlarımızı yaptık. Herşeyimiz dört dörtlüktü. Kamp açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.

"Tüm çalışmalarımız bu maça yönelik"

Deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova'nın Petrocub takımı ile karşılaşacaklarını ve maçı çok iyi geçirmeleri gerektiğini belirterek, "Tabi ki rakibimiz yüzde yüz tanıdığımız bir rakip değil. Ama son maçlarını seyrettirdik. Lig maçlarını da takip ediyoruz. Bizden önce lige başladılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz daha kamptayız. İki tane hazırlık maçı oynadık. Beklemediğimiz bir takım. Tanımadığımız bir takım. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda olduğu için de ona göre ne yapacaklarımızı burada çalışıyoruz. Tabi ki maça 2 gün kala oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Bütün analizleri yapıp onlara söyleyeceğiz. Bütün hedefimiz bizim bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor. Arkasından yine ayın 5'inde ve 9 ya da 12'sinde oynayacağımız maçlar da olacak. Onun için önce önemli olan bu maç. Bizim bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zaten şu anda bütün çalışmalarımız bu maça yönelik. Antrenmanlarımız 2-3'dü. Onların hepsini kestik şimdi tek antrenmanla çalışıyoruz. Ayın 20'sinde İstanbul'a geçeceğiz. Oradan da Moldova'ya gideceğiz. Bütün amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek" diye konuştu.

"Eksik transferi 1 hafta içinde bitireceğiz"

Transfer çalışmalarının iyi gittiğini ve son transferlerini 1 hafta içinde bitireceklerini kaydeden Çalımbay, "Şu anda transferde gayet iyiyiz. Sadece bir yerimiz eksik kaldı. Onu da en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Normalinde aslında biz anlaşıyoruz ama maalesef anlaştığın oyuncularla tam anlaşacağınız zaman bazen sorunlar çıkıyor. Son alacağımız arkadaşımız da o şekilde oldu. O eksik transferimizi de inşallah bir hafta içinde bitireceğiz. Ama maalesef Avrupa kupasındaki ilk maçta bu arkadaşımız yer alamayacak. İyi transferler yaptık. İnşallah bize çok büyük faydaları olacak. İnşallah bize faydaları olur. Hemen hemen her yeri kapattık" ifadelerini kullandı. - BOLU

Rıza Çalımbay: 'Bütün hedefimiz bu gruptan çıkmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Deniz Akkaya Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Mustafa Er Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rıza Çalımbay: "Bütün hedefimiz bu gruptan çıkmak" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:00:17. #1.14#

title