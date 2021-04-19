Rıza Çalımbay: ''Birlik ve Beraberlik İçinde Oynayan Kadromuz Var''

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ilk olarak ligde geçen hafta deplasmanda oynanan ve 3-2 Sivasspor'un galibeyi ile sonuçlanan Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Ardından ligde salı günü ev sahibi olarak oynacakları Beşiktaş maçı için ligin en zor maçlarından birisi olacağını söyledi.