Rıza Çalımbay: ''Birlik ve Beraberlik İçinde Oynayan Kadromuz Var''
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ilk olarak ligde geçen hafta deplasmanda oynanan ve 3-2 Sivasspor'un galibeyi ile sonuçlanan Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Ardından ligde salı günü ev sahibi olarak oynacakları Beşiktaş maçı için ligin en zor maçlarından birisi olacağını söyledi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ilk olarak ligde geçen hafta deplasmanda oynanan ve 3-2 Sivasspor'un galibeyi ile sonuçlanan Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Ardından ligde salı günü ev sahibi olarak oynacakları Beşiktaş maçı için ligin en zor maçlarından birisi olacağını söyledi.
Kaynak: Dugout