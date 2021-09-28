Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " Beşiktaş'ta kim oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Çalımbay, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geçen hafta kendi sahalarında oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendiren Çalımbay, maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi.

Sezon başında kadroya katılan ve oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Yunan stoper Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, "İşini temiz yapıyor. Hiçbir riske girmiyor. Garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz" ifadelerini kullandı.