Rıza Çalımbay Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

20.10.2019 16:07
Rıza Çalımbay Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı. 

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çalımbay, Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.