Rıza Çalımbay: Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

20.10.2019 14:29
Rıza Çalımbay: Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı. 

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çalımbay, "Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

-Oy kullanması


Kaynak: DHA
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