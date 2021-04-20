Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'ı yensen ayrı, yenilsen ayrı"
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Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'ı yensen ayrı, yenilsen ayrı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçını yorumladı.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçını yorumladı. Çalımbay, Beşiktaş ile oynadıkları maçlarda üzgün olduğunu belirterek, "Maalesef ki ben Beşiktaş maçlarında çok üzülüyorum. Yensen ayrı, yenilsen ayrı. O yüzden söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Güzel bir maç oldu. İki takım da galip gelmek için oynadı. İyi mücadele ettik. Beşiktaş gerçekten çok iyi ve iyi oyunculardan kurulu bir takım. Burada puan kaybettiler ama bana göre avantajları var. Bizim de bir hedefimiz var. İlk 5'i yakalamaya çalışıyoruz. Zor günleri atlatıp geldik buralara. Kalan 6 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu Avrupa Kupaları olmasa veya pandemi olmasaydı belki 10 puanımız daha olurdu. Belki de ligi yukarıda bitirebilirdik" dedi.

"Beşiktaş şampiyonlukta çok avantajlı"

Beşiktaş'ın şampiyon yarışı hakkındaki sorusu üzerine Çalımbay, "Onunla ilgili konuşmak bizim açımızdan doğru değil. Beşiktaş şu anda lider ve kalan 6 maçlarını götürebilecek bir takım. Onun için olabilir. Beşiktaş çok avantajlı. Onu da mutlaka kullanacaktır" yanıtını verdi.

"Beşiktaş maçlarında çok üzülüyorum"

Sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz eleştirilere de yanıt veren Çalımbay, "Ben sosyal medya ile hiç ilgilenmiyorum, uğraşmıyorum. Ben sadece işimi yapıyorum ve benim bir sorumluluk aldığım bir takımım var. Şöyle bir şey var. Maalesef ki ben Beşiktaş maçlarında çok üzülüyorum. Yensen ayrı, yenilsen ayrı. O yüzden söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zaten bizi görüyorlar, bugün de gördüler. Ben hep söylüyorum; alt yapıda bize sorumluluğu öğrettiler. O yüzden biz işimize bakıyoruz. Sosyal medyada yazılanlarla hiç ilgilenmiyorum. Sadece görevimi yapıyorum. Ben Sivaslıyım ve Sivas'ta doğdum büyüdüm. 20 yıl Beşiktaş'ta futbol oynadım ve başka hiçbir takımın formasını giymedim. En çok formasını giyen benim, en çok şampiyonluk yaşayan futbolcusu benim. Ben Beşiktaş'ta hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Benim Beşiktaş'a karşı bir art niyetimin olması mümkün değil" ifadesini kullandı. - SİVAS

Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'ı yensen ayrı, yenilsen ayrı'
Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'ı yensen ayrı, yenilsen ayrı'
Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'ı yensen ayrı, yenilsen ayrı'
Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'ı yensen ayrı, yenilsen ayrı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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