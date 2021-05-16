Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı tebrik etti

DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı