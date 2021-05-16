Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı tebrik etti

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı tebrik etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 00:36:44. #1.11#

title