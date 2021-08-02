Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım
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Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım

Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme maçına çıkacak olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Bana göre bizim en zor rakibimizde Batumi takımı. Onun için geçmek için her türlü şeyi yapmak zorundayız.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme maçına çıkacak olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Bana göre bizim en zor rakibimizde Batumi takımı. Onun için geçmek için her türlü şeyi yapmak zorundayız. Çok iyi şekilde mücadele edip oradan avantajlı şekilde dönmemiz lazım" dedi. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme maçında deplasmanda Gürcistan'ın Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular ısınma hareketleri ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Cofie, Appindangoye, Samba Camara ve izinli olan Gradel katılmadı. "ORADAN AVANTAJLI ŞEKİLDE DÖNMEMİZ LAZIM"

UEFA'da oynadıkları son maçta güzel bir futbol sergilediklerini söyleyen Çalımbay, "Herkesin gördüğü gibi kolay bir rakip değildi. Çok mücadele eden çok disiplinli bir takımdı. Eğer biz de disiplinden biraz kopsaydık bizim için daha değişik bir maç olabilirdi, kötü olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden hiç kopmadan güzel bir şekilde maçımızı tamamladık. Tur atladığımız için mutluyuz. Şimdi ki rakibimiz Dinamo Batumi takımı iyi bir takım. Şu anda ligde 21'inci maçını oynuyor. Şu anda Gürcistan'da lider bir takım. Hücum ve orta sahası olarak tehlikeli, golü düşünen iyi bir takım. Herkesin elenecek diye baktıkları maçı deplasmanda 4-1 kazandılar. İki tane çok zor bir maç oynayacağız. Ben tabi ki hiç bir rakipten korkmuyorum. Sakatlık olduğu zaman kötü oluyor. Şu anda da 8 tane net sakatımız var. Oynayamayacak arkadaşlarımız var. O yüzden biraz canımız sıkkın. Onun dışında bir sorun yok. Geri kalan arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Bir anda bu kadar sakatlıklarımızın olması bizim için şansızlık oldu. Bana göre bizim en zor rakibimiz de Batumi takımı. Turu geçmek için her türlü şeyi yapmak zorundayız.Çok iyi şekilde mücadele edip oradan avantajlı şekilde dönmemiz lazım" dedi. 

- Sivas
Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım
Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım
Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım - Haberler Spor
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