Rıza Çalımbay Başakşehir Maçının Ardından Konuştu

10.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:19

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Bir gazetecinin hakemlerin Sivasspor lehine hiç penaltı kararı vermediğini hatırlatması üzerine Çalımbay, "Vermezler, bizimkine bakmazlar. Bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor, bir gitseler belki görecekler." ifadelerini kullandı.