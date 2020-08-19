Rıza Çalımbay: Avrupa'da çok başarılı olacağız Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Her şeye rağmen ligi iyi bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi'ne gruplardan başlayacağız. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olacağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Her şeye rağmen ligi iyi bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi'ne gruplardan başlayacağız. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olacağız" dedi. Kaynak: Dugout