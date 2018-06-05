Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a İsviçre Liginden Teklif Geldi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay'a, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano transfer teklifinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif aldığını ve bu çerçevede bazı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

"TEKLİFLERİNİ İLETTİLER"

Türkiye'den gelen tekliflerin dışında İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano takımının yöneticilerinin kendisini telefonla arayıp yeni sezonda kendi takımlarını çalıştırmaları yönünde teklif yaptıklarını dile getiren Çalımbay, "Tekliflerini ilettiler. Bunun karşılığında ben de görüşlerimi belirttim." dedi.

"TEKLİF CAZİP GÖRÜNÜYOR"

Çalımbay, yurt dışında çalışmaya sıcak baktığını anlatarak, "Gelişmeleri takip ediyoruz, bekliyoruz. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyoruz. Yurt dışı şu an için daha cazip gibi görünse de bekleyip göreceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz." diye konuştu.