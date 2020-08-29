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Rıza Çalımbay: "A Milli Takım'da Sivasspor'dan birilerinin olması gerekiyordu"

- Rıza Çalımbay: "A Milli Takım'da Sivasspor'dan birilerinin olması gerekiyordu" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız" "A Milli Takım'ı hak eden oyuncularımız var" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımda A Milli Takım'ı hak...

29.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:20

- Rıza Çalımbay: "A Milli Takım'da Sivasspor'dan birilerinin olması gerekiyordu"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız"

"A Milli Takım'ı hak eden oyuncularımız var"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımda A Milli Takım'ı hak edecek oyuncuların olduğunu söyleyerek, "Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Geçen sezonki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu" dedi.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kampta kulübün resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu.

"Kamp mükemmel"

Bolu kampının çok iyi geçtiğini ve mükemmel çalıştıklarını vurgulayan Çalımbay, "Zaman zaman sakatlıklar yaşasak da hiçbir zaman kopmadık ve mükemmel bir şekilde kampımız devam ediyor. Son 2 günümüz. Ardından İstanbul'da; Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı turnuvaya katılacağız. Önemli bir turnuva olacak. Takıma yeni katılan arkadaşlar için de iyi olacak. Bu turnuvada skor bizim için önemli değil. Bütün oyuncuları oynatacağız. Önemli olan maç temposunu kazanmak. Bizim için en önemli maç ligin ilk haftasında karşılaşacağımız Alanyaspor maçı. Şu ana kadar yapılan transferler gayet iyi. Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız. Onları da en kısa sürede bitirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Milli takımı hak eden oyuncularımız vardı"

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı mücadeleyi de değerlendiren Rıza Çalımbay, Sivas'ın milli takımı ağırlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sivasspor'da, A Milli Takım'ı hak edecek oyuncuların olduğunu söyleyen Çalımbay, "Geçen sezon Türkiye'de en çok yerli oyuncu oynatan takım bizdik. Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Bunun kararını verecek olan neticede Şenol Güneş hoca ama geçen sezonki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu. Gerçekten üzüldüm. Yüzde yüz olması gereken arkadaşlarımız vardı. Şenol hocaya saygımız sonsuz ama bizden birilerinin olması Sivasspor açısından, Sivas açısından mükemmel olurdu" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: 'A Milli Takım'da Sivasspor'dan birilerinin olması gerekiyordu'

Kaynak: İHA

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