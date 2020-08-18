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Rıza Çalımbay: "3 kulvarda başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız...

Sivas, ekibi hem yeni sezon hem de Avrupa maçlarına hazırlık çalışmalarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor.

Rıza Çalımbay:
18.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:38

Sivas, ekibi hem yeni sezon hem de Avrupa maçlarına hazırlık çalışmalarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor.

Teknik direktör Çalımbay, AA muhabirine, yeni sezon ve Avrupa kupalarındaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bolu kampının yeni başladığını ve güzel geçtiğini belirten Çalımbay, "Çok iyi şekilde çalışıyoruz. Ortam da gayet iyi. Burada eksik, transfer olacak arkadaşlarımız var. En az 4-5 oyuncu daha almamız gerekiyor. Onların da isimleri belli. İnşallah onların da en kısa sürede Bolu'ya gelmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Çalımbay, güzel bir kamp dönemi geçirmelerine rağmen hazırlık süresinin kısa olmasının kendilerini zorladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çalışma zamanımız çok kısa. Bu sene çok sıkıştırılmış bir lig oynanacak. Bizim bir de Avrupa maçlarımız var. Gruplara direkt katılıyoruz ama çok maç oynayacağız. Onun için hem iyi bir kadro kurmamız hem de bu zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bütün maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor çünkü geçen sezon bazı eksiklikler nedeniyle sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene aynısını yaşamamak için iyi bir kadro yapmaya çalışıyoruz."

"3 kulvarda başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Yeni sezonda takımını iyi kuranın kazançlı olacağını vurgulayan Çalımbay, "Bilindiği gibi bu sene 5 oyuncu değiştirme hakkı da var. Takımı geniş olan ve çok iyi oyuncular almış olan takımlar daha avantajlı olacak. Bu 5 değişikliği de çok iyi şekilde kullanacaklar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz de mümkün olduğunca kendi bütçemize göre iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. Onları alabilirsek biz de inşallah daha başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, ligde başarılı olmanın yanı sıra Avrupa'da oynayacakları maçların da kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa kupaları da bana göre Sivasspor için çok önemli. Sivas halkı için çok önemli. Avrupa'da da ses getirecek şeyler yapmamız gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyoruz. Onun için çok iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupasını da kattığınız zaman 3 kulvarda başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda en korktuğum şey; geçen sene belki şampiyonluğumuza bile mal olan sakatlıklar. Çok sıkıntılar yaşadık bu konuda. İnşallah onu yaşamayız. Onun için de antrenmanlarımızı, her şeyimizi düzenli güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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