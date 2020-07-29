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Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da

DG Sivasspor'un deneyimli teknik adamı Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımla olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da
29.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:54

DG Sivasspor'un deneyimli teknik adamı Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımla olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili karar verildi. Edinilen bilgiye göre yönetimin Çalımbay ile bir toplantı yaptığı öğrenildi. Yapılan toplantıda tecrübeli teknik adamla 1 yıl daha devam edilmesi yönünde karar alındı. Sivasspor yönetiminin önümüzdeki günlerde Çalımbay için imza töreni düzenleneceği de alınan bildiler arasında. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da - Spor
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