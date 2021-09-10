Rıza Bey Apartmanı'nın inşaat alanına hiç gitmemişler (2)

1 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İzmir depreminde 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı sorumlularının yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan, projede binanın sürveyanı olarak imzası bulunan Durak Kayar tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıklar statik- betonarme proje müellifi Tamer Peker, müteahhit Hasan Hüseyin Özkan ve projede mimar ve fenni mesul olarak imzası bulunan Ali Serdar Bayram'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava, 19 Kasım'a ertelendi.

Müşteki Leyla Dilan Tezcan ise depremde anne ve babasını kaybettiğini belirterek, "2018'de bu apartmana taşındık. Evde yürürken bile ev sallanıyordu. Babam depremden 10 gün önce 'Ev başımıza yıkılacak, buradan çıkalım' demişti. Hiç kimse hasarlı olduğunu söylemedi. Herkes birbirine atıyor suçu. Depreme kadar epoksi, tadilat haberimiz yoktu. Kiracıydık, hiçbir toplantıya çağrılmadık. Şikayetçiyim" dedi. Bir diğer müşteki Sercan Turgut ise depremde ofisinde yalnız başına olduğunu söyleyerek, "Sağlam bir masa sayesinde hayatta kaldım. 10 gün hastanede yattım. 2018'de geldiğim için binaya tadilatı bilmiyordum. 4-5 saat enkaz altında kalan biri olarak toplum vicdanını rahatlatan bir karar istiyorum" dedi. Müşteki Sema Okay ise deprem günü kızı ile evde olduğunu belirterek, "Ölümle burun buruna geldik. Travmamız geçmiş değil. Kimin suçu varsa şikayetçiyim. Diş hekimliğindeki tadilattan sonra ağır bir araç geçtiğinde sallantı oluyordu" dedi.

Davut CAN/İZMİR,