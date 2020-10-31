Rıza Bey Apartmanı nerede? Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı, İzmir depreminin simge kavramlarından biri oldu. Dramatik olayların yaşandığı Rıza Bey Apartmanı hakkında, Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı ve Rıza Bey Apartmanı nerede gibi konular araştırıldı.