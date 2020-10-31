Rıza Bey Apartmanı nerede? Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı, İzmir depreminin simge kavramlarından biri oldu. Dramatik olayların yaşandığı Rıza Bey Apartmanı hakkında, Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı ve Rıza Bey Apartmanı nerede gibi konular araştırıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı dramatik olayların yaşandığı nokta oldu. Peki, Rıza Bey Apartmanı nerede? Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
RIZA BEY APARTMANI NEREDE?
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı havadan dronla görüntülendi. Yaklaşık 19 saattir Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ADRES, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Aslen Kulalı olan iş insanı Reha Gidiş'in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş'in Bayraklı ilçesindeki bir enkazın altında kaldığı öğrenildi. Gidiş ailesinin yakınları, enkaz altında kalan anne-kıza ulaşılabilmesi için, ailenin adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan acil kodlu mesajlarda ise ailenin "Mansuroğlu Mah. 283/13 Sokak Rıza Bey Apartmanı Bayraklı/İzmir" adresi yer aldı.
RIZA BEY APARTMANI'INDA HANGİ MALZEMELER KULLANILDI?
.İzmir'deki meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin ne denli kalitesiz olduğu gözler önüne serildi.