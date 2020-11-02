Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber
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Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber

02.11.2020 19:34 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:38
Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.


Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber
Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber
Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
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