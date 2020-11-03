Rıza Bey Apartmanı'nda bir bebeğe canlı ulaşıldı
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Rıza Bey Apartmanı'nda bir bebeğe canlı ulaşıldı

03.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:02
Rıza Bey Apartmanı'nda bir bebeğe canlı ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rıza Bey Apartmanı enkazında bir bebeğe canlı ulaşıldığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rıza Bey Apartmanı enkazında bir bebeğe canlı ulaşıldığını bildirdi.

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Rıza Bey Apartmanı'ndan yeni bir mutlu haber geliyor. Başka mutlu haberlerin öncüsü olsun inşallah." şeklinde paylaşımda bulundu.

Ekiplerin Rıza Bey enkazındaki çalışmaları ve çevredekilerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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