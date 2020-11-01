Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
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Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)

01.11.2020 00:14 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:20

Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları İZMİR - Depremin ardından Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları İZMİR - Depremin ardından Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (2)

Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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