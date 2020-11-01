Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
01.11.2020 00:14 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:20
Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları İZMİR - Depremin ardından Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları İZMİR - Depremin ardından Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan