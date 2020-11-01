Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
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Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)

01.11.2020 01:37 | Son Güncelleme: 01.11.2020 01:42

İzmir depremi sonrası arama kurtarma ekipleri, 33 saat sonra bir depremzedeyi enkazdan yaralı olarak çıkarmayı başardı.

İzmir depremi sonrası arama kurtarma ekipleri, 33 saat sonra bir depremzedeyi enkazdan yaralı olarak çıkarmayı başardı.

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde tamamen yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalar sırasında arama kurtarma ekipleri, yaralı olduğunu belirledikleri bir kişi için sedye istedi.

Ekipler, alkışlar arasında yaralı çıkarılan 55 yaşlarındaki Ahmet isimli kişiyi ambulansa bindirdi. Yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralının çıkarıldığı sırada enkaz bölgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ziyaret etti.

Kurtarma ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca ve Dağ, bölgeden ayrıldı.

Deprem bölgesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da arama kurtarma çalışmasının devam ettiği diğer bir enkaz olan Doğanlar Apartmanı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 01:43:41. #1.14#
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