Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

02.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:22

Hayatının kaybeden kişinin cenazesinin enkazdan çıkarılması İZMİR - Rıza Bey Apartmanı enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatının kaybeden kişinin cenazesinin enkazdan çıkarılması İZMİR - Rıza Bey Apartmanı enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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