Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
02.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:22
Hayatının kaybeden kişinin cenazesinin enkazdan çıkarılması İZMİR - Rıza Bey Apartmanı enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Hayatının kaybeden kişinin cenazesinin enkazdan çıkarılması İZMİR - Rıza Bey Apartmanı enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü