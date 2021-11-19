'Rıza Bey Apartmanı' davasında kavga çıktı, duruşmaya ara verildi (2)

İZMİR (DHA) - DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

İzmir depreminde 36 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'nda, sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler dinlendi. Tutuksuz sanıklardan İ.A. mahkemede, depremde torununu kaybettiğini ifade ederek "2005 yıllarında apartmanda yöneticilik yapmış olabilirim. Tam olarak tarihi hatırlamıyorum. Yöneticilik yaptığım yıllarda apartmanda herhangi bir tadilat yapmadık" dedi.

Müşteki ve sanık ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan Tamer Paker'in tahliyesine karar verilirken, diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava, 10 Şubat 2022'ye ertelendi.

Davut CAN/İZMİR,

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet