Rıza Akpolat'tan Ortaköy vadisi müjdesi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından katılımcı yönetim anlayışını hayata geçirmek için geçtiğimiz hafta başlatılan Açık Mikrofon buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor.Bu hafta Sporcular Parkı, Sanatçılar Parkı, Birlik Parkı ve Abbasağa Park'ında gerçekleştirilen toplantılara Beşiktaş sakinleri büyük bir ilgi gösterdi. Doğrudan Başkan Akpolat'a sorunlarını ileten vatandaşlar buluşmalardan duydukları memnuniyeti sık sık dile getirdi. Abbasağa Park'ında dün akşam gerçekleşen 'Açık Mikrofon ' buluşmalarında Başkan Akpolat vatandaşların sorunlarını dinleyerek tek tek not aldı.

Akpolat: Ortaköy Vadisi Projesini hayata geçireceğiz

Açık Mikrofon toplantılarını çok önemsediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 31 Mart yerel seçimlerive İstanbul seçimlerindevatandaşlara verdikleri destek için teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

''Muhtarlıklara sandıkları koyacağız. Hangi yatırımın yapılmasını istiyorsanız. Biz o mahalleye o yatırımı gerçekleştireceğiz. O çok bahsettiğimiz Avrupa'daki ülkeler Paris belediyesi belediye bütçesinin yüzde 10'nunu katılımcı bütçe ile gerçekleştiriyor. Bunu yapmak için önümüzdeki hukuki engel yok. Yeni dönemdeki yatırımlarımızı tamamına yakınını bu şekilde yapılacak. Sizler mutlaka karar alma süreçlerinin içinde olup çözümün bir parçası olacaksınız.Önceden projelendirilmiş ama hayata geçirilememiş Ortaköy Vadisi Projesi vardı. Yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine, buradan onun müjdesini vereyim . Ortaköy vadisi hazırlayacağız vevatandaşımızın hizmetine açacağız. Beşiktaş'ta yaşayan burada ikame eden vatandaşlarımız buradan ayrıcalıklı olarak faydalanacaklar. Projenin startını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile verdik. Ekim ayında sonunda ilk temelini atacağız.2 etap halinde planlıyoruz burayı sizlerin kullanımına açacağız. '' dedi.

Açık Mikrofon buluşması sonrasında ''Yazlık Sinema Günleri' kapsamında vatandaşlarAbbasağa Park'ında 'Eyvah Eyvah 3' filmini izleyerek keyifli bir akşam geçirdi. Açık Mikrofon buluşması ve Yazlık Sinema Günleri kurban bayramında sonrasında 19 Ağustos Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: Bültenler