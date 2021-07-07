Rıza Akpolat kimdir? Rıza Akpolat kaç yaşında, aslen nerelidir?

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı olan Rıza Akpolat, son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almaktadır. Rıza Akpolat kimdir? Rıza Akpolat kaç yaşında, aslen nerelidir?

Rıza Akpolat kimdir? 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı olan ve kazanan Akpolat, 2019 yılından beri Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapmaktadır. Rıza Akpolat ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı olan ve kazanan Akpolat, 2019 yılından beri Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapmaktadır.