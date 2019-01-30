CHP İstanbul Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İstanbul Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat kimdir?

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

Başkan adayı Akpolat, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

CHP BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Akpolat, 2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.