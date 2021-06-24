Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti
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Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti

Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 23 Haziran seçimlerinin ikinci yıl dönümünde Beşiktaş halkına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 23 Haziran seçimlerinin ikinci yıl dönümünde Beşiktaş halkına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 

Beşiktaş Çarşı'da iş yerlerini ziyaret edip esnaf ve halkla buluşan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yüzde 83.90 oy veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Akpolat, "Bu seçimde Beşiktaş halkı İstanbul'da tarihi bir rekora imza atarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na yüzde 83.90 oranında oy vererek demokratik tercihindeki kararlılığını gösterdi. Beşiktaşımızda halkımızın ortaya koyduğu demokratik iradeye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İkinci yılında rekor bir oyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ekrem Başkanımızın öncülüğünde halkımız için, çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Milletin zaferi, halkın coşkusu unutulmayacak. Demokrasinin kalesi Beşiktaş'a teşekkür ederim" diye konuştu. 


Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti
Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti
Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti
Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti
Rıza Akpolat, İstanbul seçimi için Beşiktaş halkına teşekkür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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