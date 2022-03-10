Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi

Suudi Arabistan'da ilki düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (WDS), yaklaşık 8 milyar dolarlık anlaşma başarısıyla son buldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 42 devletten 600 kurumun katılımcı olduğu WDS'yi, 80'den fazla askeri heyet ile toplam 85 bin kişi ziyaret etti.

Fuar sırasında askeri ve savunma alanında yerli ve yabancı olmak üzere birçok anlaşmaya imza atıldı.

Yapılan anlaşmaların toplam değerinin 29,7 milyar riyal (7,9 milyar dolar) olduğu belirtilen haberde, bunların yüzde 46'sının yerli firmalar tarafından yapıldığı ve bu durumun ülkede askeri sanayinin yerleşmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Kurulu Başkanı Ahmed el-Uheli, "Fuar sırasında gerçekleşen ortaklıklar, vizyonun 2030 yılına kadar askeri teçhizat ve hizmetlere yapılan hükümet harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerelleştirme hedeflerine hizmet eden yeni bir çağın habercisi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da I.Dünya Savunma Fuarı (WDS), 6-9 Mart tarihlerinde başkent Riyad'ta düzenlendi.